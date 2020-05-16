Москва, , 08:44 — REGNUM Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не намерен завершать карьеру после истечения контракта с клубом. Об этом 15 мая сообщает ТАСС.

«Конечно, не уйду на пенсию», — сказал Сёмин.

При этом он не стал уточнять, где готов продолжить карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая руководство «Локомотива» сообщило о прекращении сотрудничества с Сёминым, несмотря на мнение болельщиков и специалистов.

Сёмин является самым успешным тренером в истории клуба. В нынешнем сезоне команда идёт на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги.

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