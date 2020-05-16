Москва, , 08:22 — REGNUM Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на призыв болельщиков команды отправить руководство клуба в отставку.

Болельщики выпустили заявление, в котором потребовали отставки Мещерякова, а также Кикнадзе генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Это связано с уходом с поста главного тренера Юрия Сёмина.

«Выпустили и выпустили. Имеют право», — заявил Мещеряков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая «Локомотив» объявил, что Сёмин покинет пост главного тренера в связи с истечением срока контракта.

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