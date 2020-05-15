Монреаль, Канада, , 21:39 — REGNUM Совещание, посвящённое иску Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству, провёл исполком WADA 15 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Вопрос — удовлетворит или нет иск WADA Спортивный арбитражный суд (CAS), должен решиться до начала Олимпийских игр в Токио. На этой мысли сошлись участники заседания исполкома всемирного агентства.

Напомним, иск WADA к РУСАДА был подан в CAS в начале января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпиада и Паралимпиада в Токио из-за пандемии перенесены на 2021 год.

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