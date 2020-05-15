Лондон, , 19:36 — REGNUM Пабло Бентанкур, агент уругвайского полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры сообщил, что игрок может покинуть команду этим летом.

«У Лукаса было немного плохое настроение из-за технических разногласий с клубом. Мне придется поговорить с «Арсеналом». Лукас хочет вернуться в Италию, но следует признать, что лондонцы хорошо относились к нему», — приводит слова Бентакура портал TMW.

Торрейра присоединился к «Арсеналу» прошлым летом. В этом сезоне уругваец провел 34 встречи и набрал 3 (2+1) результативных действия по системе «гол+пас».