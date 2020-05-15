Нижнекамск, Татария, , 19:05 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о заключении контракта с защитником Романом Граборенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

27-летний белорусский защитник минувший сезон провёл в чешском чемпионате, выступая за «Били Тигржи». В 49 матчах «регулярки» Граборенко отличился 10 (0+10) результативными баллами. Ранее в 2017 году игрок уже выступал за «Нефтехимик».

В общей сложности Граборенко провел в КХЛ 65 матчей, в которых отличился 13 (4+9) очками. Также белорус пробывал свои силы в Северной Америке. В период с 2012 по 2016 года он являлся игроком «Олбани Дэвилз», в 176 матчах АХЛ Роман набрал 62 (21+41) очка.