Тамбов, , 18:55 — REGNUM Тамбовская область в рамках реализации совместной программы УЕФА и Российского футбольного союза «Хет-трик» получит искусственное покрытие для футбольного поля,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.Мини-футбольная площадка появится в Мичуринске.

Футбольное поле Gazprom.ru

Тамбовская область — активный участник совместной программы УЕФА и РФС, уже трижды становилась получателем искусственных покрытий для футбольных полей. Две мини-площадки оборудованы в Тамбовском районе и одна совсем скоро будет радовать любителей футбола в Котовске.

Кроме того, как пояснили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, в ближайшее время в рамках реализации совместной программы УЕФА и РФС «Хет-трик» в регион поступит искусственное покрытие для футбольного поля размером 20×40 и будет передано в Мичуринск.

В Тамбовской области футбол — востребованный и массовый вид спорта. В регионе развивается детский, юношеский, студенческий и профессиональный футбол. В целом на Тамбовщине этим видом спорта занимаются около 30 тыс. человек. 3650 ребят осваивают навыки владения мячом в спортшколах региона. На базе СШОР № 1 «Академия футбола», которой присвоен статус межрегионального центра подготовки футболистов, тренируют более 1,6 тыс. ребят. Отделения школы имеются в Мичуринске, Моршанске и Тамбовском районе.

Отметим, проект УЕФА «Хет-трик» был запущен в России в 2005 году. Он способствовал строительству в стране мини-футбольных площадок, развитию спортивной инфраструктуры в регионах. Стать участником проекта может каждая региональная федерация футбола, безвозмездно получив спортивное покрытие. Главное условие — заинтересованность самого региона в популяризации футбола, улучшении инфраструктуры и материально-технической базы в детско-юношеских спортивных школах и футбольных центрах.