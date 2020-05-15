Москва, , 18:31 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Иваном Телегином. Срок действия соглашения с 28-летним игроком рассчитан на два сезона до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт «армейского» клуба.

В рамках прошедшего сезона Телегин принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 6 (4+2) очка при полезности «+11». В четырех матчах плей-офф, котоыре провел ЦСКА, Телегин заявлен не был.

В общей сложности в КХЛ форвард сыграл 308 матчей и набрал 83 (33+55) очка. Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года и за это время успел стать обладателем Кубка Гагарина в 2019 году и олимпийским чемпионом в 2018-м.