Монпелье, Франция, , 17:53 — REGNUM Бразильский защитник Хилтон заключил новый контракт с французским клубом «Монпелье». Новое соглашение 42-летнего игрока рассчитано на один игровой сезон, информирует официальный сайт команды.

«Я очень рад, но знаю, что следующий сезон будет последним для меня. Поэтому он будет самым прекрасным из всех. Раньше я не мог и представить о том, что играю до 40 лет, а иметь возможность играть до 43 лет на высоком уровне — это невообразимо. Буду наслаждаться каждым моментом последнего сезона в полной мере», — поделился Хилтон.

Хилтон перешёл в «Монпелье» в 2011 году, а в 2012-м завоевал с ними чемпионство Франции. Бразилец провел в составе французского клуба 321 встречу, став шестым игроком в истории «Монпелье» по количеству сыгранных матчей.