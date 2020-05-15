Москва, , 17:41 — REGNUM Центровой Коста Куфос близок к тому, чтобы покинуть ЦСКА в ближайшее межсезонье, информирует издание «Известия».

Согласно информации источника, московские «армейцы» с большой долей вероятности воспользуются опцией в контракте игрока и, таким образом, расстанутся с баскетболистом. В соглашении предусмотрена опция расторжения соглашения через год поел подписания по инициативе клуба либо игрока.

Напомним, что Куфос подписал контракт с ЦСКА летом 2019 года. Срок соглашения рассчитан на 2 года, а его стоимость составила 6 миллионов. Куфос — самый высокооплачиваемый американец в Европе на данный момент.

В этом сезоне Евролиге Куфос принял участие в 17 матчах, и набирал в среднем 3,7 очка и 2,8 подбора за игру. В Единой лиге ВТБ американец провел 10 матчей, в которых набирал 8,4 очка и 5,4 подбора в среднем за встречу.