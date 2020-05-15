Прага, , 17:23 — REGNUM Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» Алеш Гемски объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет, информирует портал Sport.cz.

Отметим, что нападающий не был задействован в официальных матчах с октября 2017 года из-за тяжелого сотрясения мозга.

«У меня по-прежнему имеются проблемы со здоровьем. Я два года восстанавливался от сотрясения, а потом о себе напомнила бедро. Мне сказали, что я уже вряд ли буду играть больше 20% матчей в сезоне, и я понял, что это конец карьеры. Тогда я никому ничего не сказал, но в глубине души чувствовал, что всё кончено», — приводит слова Гемски портал Sport.cz.

В составе сборной Чехии Гемски завоевал золото чемпионата мира 2005 года и получил бронзовую медаль Олимпийских игр 2006 года в Турине.

За всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он провел 845 матчей, успев примерить джерси «Эдмонтона», «Оттавы», «Далласа» и «Монреаля». В общей сложности игрок набрал 572 (174+398) очков. В 2006 году игрок принял участие в финале Кубка Стэнли вместе с «Эдмонтон», но выиграть трофей ему так и не удалось.