Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Баскетбольный «Зенит» интересуется именитым защитником подмосковных «Химок» Алексеем Шведом.

Согласно информации портала Eurohoops, у Шведа истекает контракт с подмосковным клубом, а, по словам генерального директора «Химок» Павла Астахова, клуб еще не ведёт переговоров о новом контракте с защитником. Следовательно, петербургский «Зенит» предпримет попытку подписать звездного баскетболиста.

В этом сезоне Евролиги, которая приостановлена в связи с коронавирусом, Швед набирал 21,4 очка, оформлял 2,7 подбора и отдавал 6,2 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ его статистика чуть лучше — 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за матч.