Москва, , 15:59 — REGNUM Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной России на сезон 2020/21. Об этом 15 мая заявил глава президент организации Александр Горшков, сообщает ТАСС.

В состав женской команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Кроме того, в состав включены чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В состав мужской команды вошли чемпион Европы Дмитрий Алиев, а также Артур Даниелян, Александр Самарин, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.