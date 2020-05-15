Москва, 15 мая 2020, 15:49 — REGNUM Чемпионат России по волейболу среди мужчин начнётся в конце сентября. Об этом 15 мая заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, сообщает ТАСС.
«Стали известны параметры чемпионата России. Начало запланировано на 20-е числа сентября, конец — на начало апреля», — сказал Шевченко.
Он добавил, что в сезоне 2020/21 также запланированы три мероприятия: Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские игры.
Напомним, сезон 2019/20 чемпионата России по волейболу был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.