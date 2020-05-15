Москва, , 14:54 — REGNUM Окончательное решение по возобновлению чемпионата России по футболу остаётся за органами власти. Об этом 15 мая заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщает «Чемпионат».

"Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов», — сказал Дюков.

Первым этапом является распоряжение на въезд в Россию иностранцам, играющим в российских клубах. Оно находится на подписи председателя правительства РФ.

Вторым этапом, по его словам, является разработка регламента, который готов и теперь должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.

На третьем этапе есть ограничения по проведению соревнований и тренировок в регионах. РФС собирается провести работу, чтобы их снять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюков заявил, что исполком РФС единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня.

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