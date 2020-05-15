Москва, , 14:43 — REGNUM Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня. Об этом 15 мая заявил глава РФС Александр Дюков, сообщает «Чемпионат».

"Исполком единогласно принял решение провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка», — сказал Дюков.

Он добавил, что это решение позволит соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и тех, кто покинет премьер-лигу.

Кроме того, по его словам, это поможет выполнить обязательства перед спонсорами, а также вернуть футбол на телевизионные экраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС принял решение возобновить сезон в премьер-лиге и Кубке России с 21 июня.

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