Москва, , 14:20 — REGNUM Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала 15 мая на своём сайте структуру календаря на оставшуюся часть сезона 2019/20, который возобновится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Сезон возобновится 21 июня, когда будет сыгран 23-й тур. 24 июня планируется проведение четвертьфинала Кубка России.

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Далее структура предполагает, что матчи за неделю будет проводиться по два тура. На 28 июня запланирован 24-й тур, 1 июля — 25-й, 5 июля — 26-й, 8 июля — 27-й, 12 июля — 28-й, 15 июля — 29-й. Последний, 30-й, тур чемпионата пройдёт 22 июля.

Полуфинальные матчи Кубка России будут сыграны 18 и 19 июля, а финал пройдёт 25 июля.

Отмечается, что структура календаря предусматривает фиксацию только одного дня для проведения тура. В расписании матчей один тур может быть растянут на несколько дней.

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