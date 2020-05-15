Москва, , 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата. Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Сезон в Кубке России возобновится 21 июня. Командам будет разрешено делать по пять замен в матче

Отмечается, что места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон в Российской премьер-лиге возобновляется с 21 июня.

Читайте также: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Читайте ранее в этом сюжете: «Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из ФНЛ

Читайте развитие сюжета: РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона