Москва, , 13:57 — REGNUM Волгоградский «Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Сообщается, что первые две команды из ФНЛ получают право подняться в премьер-лигу. При этом стыковые матчи отменены.

Напомним, после сыгранных 27 туров в ФНЛ «Ротор» является лидером турнирной таблицы с 56 очками. «Химки» занимают второе место с 54 баллами.

У шедшего на третьем месте «Чертаново» также 54 очка, но хуже дополнительные показатели. «Торпедо» набрало 53 очка и стало четвёртым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон в ФНЛ досрочно завершён.

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