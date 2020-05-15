Москва, , 13:49 — REGNUM Досрочно завершён сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом 15 мая сообщается на странице Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Сообщается, что розыгрыши ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта. Команды, которые займут 15-е и 16-е места в Российской премьер-лиге (РПЛ), выбывают в ФНЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 21 июня.

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