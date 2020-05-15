Ньон, Швейцария, , 12:58 — REGNUM Решение о досрочном завершении чемпионата Франции является преждевременным. Об этом 15 мая заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, сообщает beIN Sports.

«Для меня это решение преждевременно. Я уважаю его, но нас о нём не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции», — сказал Чеферин.

Напомним, сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно, а чемпионом был объявлен ПСЖ.

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