Минск, , 12:53 — REGNUM В белорусском футбольном клубе «Ислочь» есть случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 мая заявил нападающий команды Момо Янсане на своей странице в Twitter.

«Я хочу заявить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья, — написал футболист.

Он добавил, что хочет принятия санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем будут продолжены матчи.

Напомним, чемпионат Белоруссии является единственным в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

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