Львов, Украина, , 12:49 — REGNUM Львовский волейбольный клуб «Барком-Кажаны» хочет покинуть украинский турнир и стать участником чемпионата Польши сезона-2020/21, сообщило издание Przegląd Sportowy.

Участником польского чемпионата также хочет стать команда из Берлина. В Польше пообещали рассмотреть заявки, но шансы невелики, учитывая пандемию коронавируса.

Инициативу прокомментировал бывший тренер украинского клуба Ян Сух:

«Я буду рад, если «Барком-Кажаны» окажутся в Плюс-лиге. Давайте предоставим им шанс… Это сильная команда с отличным залом, который может вместить более двух тысяч зрителей. Давайте вернём Львов в Польшу хотя бы в волейболе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений о том, что в России, Белоруссии и на Украине живёт один народ, украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».

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