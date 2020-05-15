Львов, Украина, 15 мая 2020, 12:49 — REGNUM Львовский волейбольный клуб «Барком-Кажаны» хочет покинуть украинский турнир и стать участником чемпионата Польши сезона-2020/21, сообщило издание Przegląd Sportowy.
Участником польского чемпионата также хочет стать команда из Берлина. В Польше пообещали рассмотреть заявки, но шансы невелики, учитывая пандемию коронавируса.
Инициативу прокомментировал бывший тренер украинского клуба Ян Сух:
Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений о том, что в России, Белоруссии и на Украине живёт один народ, украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».
Читайте также: Двух известных боксёров внесли в список «врагов Украины»