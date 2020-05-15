Берлин, , 12:35 — REGNUM Большинство граждан Германии выступают против того, чтобы возобновить матчи чемпионата страны по футболу. Об этом 15 мая сообщает ARD.

Телеканал приводит данные опроса института Infratest dimap. Согласно этим данным, 56% немцев не поддерживают решение возобновить матчи Бундеслиги. Противоположную точку зрения высказали 31% принявших участие в опросе.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат Германии по футболу будет возобновлён 16 мая. Бундеслига станет первой среди главных футбольных лиг Европы, которая возобновит матчи.

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