Казань, 15 мая 2020, 11:39 — REGNUM Министерство спорта Татарии разрешило частично возобновить тренировочный процесс спортсменов. Об этом 15 мая сообщается на сайте ведомства.
Согласно приказу министра спорта Татарии Владимира Леонова, с 13 мая на территории республики разрешается проводить занятия профессиональным клубам.
Таким образом, футбольный клуб «Рубин», в частности, сможет приступить к тренировочным занятиям.
Кроме того, ограничения сняты для тех, кто проходит подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства, а также для «членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан».