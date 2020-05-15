Москва, , 11:03 — REGNUM Расставание «Локомотива» с главным тренером Юрием Сёминым — это неуважение к болельщикам команды. Об этом 14 мая заявил бывший гендиректор клуба Илья Геркус в эфире «Матч ТВ».

«Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом — это неуважение к болельщикам. Форма такого решения — демонстративное пренебрежение футбольными ценностями», — сказал Геркус.

Он добавил, что гендиректор клуба Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков и истории клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая «Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера. Мещеряков заявил, что обязательств по заключению нового контракта с ним у клуба не было.

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