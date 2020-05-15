Джексонвилль, , 10:39 — REGNUM Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону стоит взять небольшой перерыв после поражения от Джастина Гейджи. Об этом 15 мая заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает MMA Fighting.

«Фергюсону стоит взять паузу после поединка с Гейджи. Мне бы этого хотелось», — сказал Уайт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая Фергюсон проиграл Гейджи на турнире UFC 249 техническим нокаутом в пятом раунде.

После боя он был госпитализирован. У спортсмена был выявлен перелом орбитальной кости, после чего он перенёс операцию.

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