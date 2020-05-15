Нью-Йорк, США, , 09:57 — REGNUM Бывшая теннисистка Мария Шарапова заявила, что вовремя приняла решение о завершении карьеры. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Решение было принято в правильное время. Иначе бы я сейчас постоянно думала о том, когда будет следующая тренировка и для чего мне это нужно», — сказала Шарапова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

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