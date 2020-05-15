Ньон, Швейцария, , 09:31 — REGNUM Футбольный сезон в Европе удастся завершить в августе, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Об этом 15 мая заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, сообщает beIN Sports.

«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Я думаю, что большинство чемпионатов завершат сезон», — сказал Чеферин.

Он добавил, что тем лигам, в которых сезон не будет закончен, всё равно придётся играть в отборочных турнирах, если они хотят участвовать в соревнованиях УЕФА.

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