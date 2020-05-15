Москва, , 09:22 — REGNUM Обязательств по заключению нового контракта с Юрием Сёминым у «Локомотива» не было. Об этом 14 мая заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков в интервью ТАСС.

«У него разве есть опция продления контракта? Обязательств по заключению контракта не было», — заявил Мещеряков.

По его словам, клуб никого никак не обидел, поскольку срок контракта Сёмина закончился.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая «Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера и назначении на его место сербского специалиста Марко Николича.

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