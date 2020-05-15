Москва, , 08:35 — REGNUM Спланированной охотой за российскими медалями является попытка дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил. Об этом 14 мая заявил бывший биатлонист Евгений Устюгов, сообщает ТАСС.

«Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто», — сказал Устюгов.

Он добавил, что Международный союз биатлонистов (IBU) предлагает ему прекратить попытки доказать свою невиновность и перестать сопротивляться.

По его словам, в июне 2018 года его дело было закрыто, поскольку не было оснований для обвинений в допинге. Но в январе 2020 года IBU заново открыл дело, при этом не появилось каких-либо новых фактов и доказательств.

Читайте также: Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи