Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:43 — REGNUM 14 мая в рамках полуфинала нижней сетки ESL One: Road to Rio — Europe встретились команды G2 и Heretics. Игра завершилась победой команды Франшуа «AmaNEk» Делауна со счетом 2:1

Счет по картам:

Nuke: Heretics 14:16 G2

Dust2: Heretics 19:16 G2

Mirage: Heretics 14:16 G2

Лучшим игроком встречи по мнению болельщиков (79,2% голосов) был признан Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 75−65.

В следующей стадии G2 встретится с коллективом Vitality за выход в финал на повышение.