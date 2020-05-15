Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 мая 2020, 02:43 — REGNUM 14 мая в рамках полуфинала нижней сетки ESL One: Road to Rio — Europe встретились команды G2 и Heretics. Игра завершилась победой команды Франшуа «AmaNEk» Делауна со счетом 2:1
Счет по картам:
Nuke: Heretics 14:16 G2
Dust2: Heretics 19:16 G2
Mirage: Heretics 14:16 G2
Лучшим игроком встречи по мнению болельщиков (79,2% голосов) был признан Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 75−65.
В следующей стадии G2 встретится с коллективом Vitality за выход в финал на повышение.