Турин, Италия, , 00:54 — REGNUM 28-летний вингер «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар привлек внимание «Ювентуса». Руководство «бьянконери» намерено предложить парижанам в обмен Пауло Дибалу с определенной доплатой.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 24-х играх, в которых заработал 7+5 очков по системе гол+пас. В остальных турнирах футболист отыграл 11 матчей, в которых отличился 6-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами.

Трансферные стоимости Дибалы и Неймара по оценкам transfermarkt соответственно составляют 72 и 128 миллионов евро.