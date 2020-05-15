Лондон, , 00:17 — REGNUM Несмотря на финансовые проблемы, вызванные последствиями пандемии коронавируса, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее трансферное окно усилиться тремя звездными футболистами. В этот список входят Джейдон Санчо, Джек Гриллиш и 16-летний центральный полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингхем, который в сезоне 2019/20 стал ключевым игроком команды, проведя 32 матча и отличившись 4-мя забитыми мячами.

Джек Гриллиш может стать отличной заменой дорогостоящему Фреду, который провел достаточно неудачный сезон.