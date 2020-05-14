Лондон, , 22:13 — REGNUM 26-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн стал титульным спонсором клуба «Лейтон Ориент», выступающего во Второй лиге Англии. По соглашению англичанин будет спонсировать клуб комплектами униформы, а «Лейтон Оритен» будет отдавать 10% от продажи футболок благотворительным организациям.

Соглашение вступит в силу с начала сезона 2020/21.

В сезоне 2010/11 футболист выступал в «Лейтон Ориенте» на правах арены и принял участие в 18-ти матчах Первой лиги, в которых отличился 5-ю забитыми мячами.