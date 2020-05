Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:33 — REGNUM 14 мая в рамках ¼ финала плей-офф ESL One: Road to Rio — CIS встретились коллективы Winstrike и Syman. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась уверенной победой команды Владислава «bondik» Нечипорчука.

Счет по картам:

Mirage: Winstrike 16:14 Syman

Nuke: Winstrike 16:13 Syman

MVP встречи (55,6% голосов) был признан молодой российский снайпер Алексей «El1an» Гусев, набравший статистику 48/32.

В следующей стадии (полуфинал плей-офф) коллектив Winstrike встретится с командой Hard Legion. В параллельном матче будут играть Spirit и Virtus.pro.