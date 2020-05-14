Барселона, Испания, , 19:48 — REGNUM «Барселона» предприняла еще одну попытку подписать контракт с форвардом «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно сообщениям Diario Sport, итальянский клуб планирует завершить трансфер в мае, так как в июне «Интер» будет планировать другие трансферы. «Нерадзурри» приняли во внимание неугомонность «Барселоны» и смирились с тем, что Мартинес покинет команду этим летом. Также аргентинец не собирается продлевать контракт с «Интером», его не устраивают условия, предлагаемые клубом.

По данным источника, главной проблемой в завершении сделки является деньги, которая «Барселона» должна заплатить «Интеру» за Мартинеса. «Интер» требует за футболиста не меньше 90 миллионов евро и два игрока в придачу, в свою очередь «Барселона» не готова выплачивать такую сумму и предлагает 60 миллионов и двух игроков. Возможно, в сделку будут включены защитники «Барсы» Жан-Клер Тодибо и Нельсон Семеду