Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Петербургский СКА объявил о подписании нового контракта с форвардом Антоном Бурдасовым. Срок действия соглашения будет рассчитан до конца сезона 2021/2022.

В рамках прошедшего сезона 28-летний форвард провел 31 матч регулярного чемпионата КХЛ и набрал 14 (9+5) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+14». В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина игрок принял участие в 4 матчах и нбрал 4 (1+3) очка.

Игрок пытался попробовать свои силы за океаном перед началом этого сезона. Бурдасов поехал в тренировочный лагерь «Эдмонтон Ойлерз», но полноценный контракт не получил.