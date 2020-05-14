Париж, , 19:00 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель останется на своем посту и в следующем сезоне, информирует Sport Bild.

Согласно информации источника, клуб был готов уволить с поста главного тренера Томаса Тухеля в связи с финансовым положением клуба. Из-за кризиса, разразившегося на фоне пандемии коронавируса, «ПСЖ» потерял около 215 миллионов евро в связи с чем клуб был не готов платить Тухель и его тренерскому штабу 10 миллионов, которые прописаны в соглашении немца с «парижанами».

Томас Тухель возглавляет «ПСЖ» с 2018 года. Вместе с немецким наставником «парижане» завоевали два золота французского чемпионата. В этом сезоне столичный клуб, одолев бывшую команду Тухеля «Боруссию Дортмунд», вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.