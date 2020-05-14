Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Петербургский СКА объявил о заключении нового контракта с защитником Лукасом Бенгтссоном. Срок соглашения рассчитан на два года, до конца сезона 2021/2022, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, что прошлое соглашение шведского хоккеиста с питерским клубом было рассчитано до 30 апреля 2021 года. Прошедший сезон был дебютным для Бенгтссон в лиге.

В этом сезоне 26-летний защитник провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (2+11) очко при полезности «+12». В рамках плей-офф Кубка Гагарина он отличился 3 (1+2) результативными баллами в 4 встречах с «Витязем».