Осло, , 23:19 — REGNUM Магнус Карлсен, суперзвезда шахмат, делает новый шаг, чтобы повысить популярность этого вида спорта, сообщает CNN.

В прошлом месяце норвежский чемпион мира организовал онлайн-шахматный турнир Magnus Carlsen Invitational с общим призовым фондом $ 250 000, что сделало его самым прибыльным онлайн-шахматным турниром в истории.

Карлсен теперь хочет объединить четыре шахматных онлайн-турнира, чтобы сформировать шахматный тур Магнуса Карлсена, который будет иметь объединенный призовой фонд в размере 1 миллиона долларов — самый высокий за всю историю онлайн-шахмат.

Турниры пройдут с мая по август, прежде чем тур завершится грандиозным финалом, который состоится с 9 по 20 августа.