Челябинск, , 18:20 — REGNUM «Трактор» объявил о заключении контракта с защитником Марком Рубчиком и Ярославом Алексеевым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В рамках прошедшего сезона 21-летний Рубинчик выступал в системе уфимского «Салавата Юлаева», не проведя ни одного матча в чемпионате КХЛ. В ВХЛ защитник провел 44 матча регулярного чемпионата и набрал 7 (1+6) очков.

Ярослав Алексеев провел минувший сезон в североамериканской лиге USHL, выступая за «Де-Мойн». Он вышел на лёд в 20 матчах и набрал 18 (6+12) очков.