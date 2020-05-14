Москва, , 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем. Срок действия соглашения рассчитан на два года с опцией продления на один сезон.

Зарплата 42-летнего тренера составит 1,2 миллиона евро за сезон, информирует «Чемпионат».

Ранее сербский 40-летний специалист возглавлял «Партизан» и «Войводину», а также молодежную сборную Сербии U-19. В чемпионате Словении Николич возглавлял «Олимпию», в Венгрии — «Фехервар» и «МОЛ Види».

Будучи наставником «Партизана» завоевал кубок страны и золотые медали чемпионата Сербии в 2017 году. Также в 2018 году стал чемпионом Венгрии, а годом позднее выиграл национальный кубок страны.

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