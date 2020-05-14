Москва, , 17:42 — REGNUM Еще до переговоров с сербским специалистом Марко Николичем сменщиком на посту главного тренера «Локомотива» мог стать помощник Юрия Сёмина.

Зимой этого года руководство «железнодорожников» предлагало Олег Пашнину возглавить основную команду «Локо» после ухода Юрия Сёмина, но ассистент отказался от предложения.

Напомним, что новый наставником «Локомотива» станет 42-летний Марко Николич. Серб приступит к исполнению своих обязанностей 1 июня.

«Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно», — приводит слова Сёмина о своем уходе из «Локомотива» портал «Чемпионат».

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