Манчестер, Великобритания, , 17:20 — REGNUM Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился своим мнением о выступлении вратаря «манкунианцев» Де Хеа в Английской премьер-лиги.

«Поиграв с ним, я понял, насколько он хороший голкипер. Я много лет наблюдал с ним в АПЛ, и для меня он лучший вратарь лиги за последние 10 лет.

Здоровьям видеть, как он занимается своим делом на тренировках. Тренироваться с ним замечательно. Его очень сложно пробить, когда мы играем 5 на 5 на тренировках», — приводит слова Магуайра официальный сайт «Манчестер Юнайтед».