Москва, , 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.

«Сегодня состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утверждён Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива», — сказано на официальном сайте «железнодорожников».

Ранее сербский 40-летний специалист возглавлял «Партизан» и «Войводину», а также молодежную сборную Сербии U-19. В чемпионате Словении Николич возглавлял «Олимпию», в Венгрии — «Фехервар» и «МОЛ Види».

Будучи наставником «Партизана» завоевал кубок страны и золотые медали чемпионата Сербии в 2017 году. Также в 2018 году стал чемпионом Венгрии, а годом позднее выиграл национальный кубок страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года