Даллас, США, , 16:44 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джейми Бенн заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру в техасской команде. Игрок находится в системе клуба с 2009 года.

«Хоккей — это бизнес. Ты никогда не знаешь, где окажешься, что произойдет. Мне посчастливилось провести всю свою карьеру в «Далласе, и я определённо хочу завершить её здесь. Я люблю эту команду и этот город.

Я здесь, чтобы играть в хоккей, чтобы побеждать. Остальное меня не волнует. Приоритетная цель — Кубок Стэнли. Я не буду счастлив, пока не выиграю его», — приводит слова Бенна The Athletic.