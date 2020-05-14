Киев, , 16:19 — REGNUM Согласно информации пресс-службы киевского «Динамо», руководство Украинской премьер-лиги приняло решение о возобновлении розыгрыша чемпионата с 30 мая. Напомним, что чемпионат Украины наряду с другими европейскими первенствами был приостановлен в середине марта из-за распространения пандемии коронавируса.

Сообщается, что точные даты и места проведения матчей УПЛ станут известны позже.

На данный момент были полностью сыграны 22 тура из первой части чемпионата, а также была проведена одна встреча в рамках плей-офф. Лидером турнирной таблицы является донецкий «Шахтёр с 59 баллами, второе и третье место занимают «Динамо» и «Заря», набравшие по 46 очков.