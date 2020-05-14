Маранелло, Италия, , 15:19 — REGNUM Испанский гонщик Карлос Сайнс — младший продолжит карьеру в «Формуле-1» в команде «Феррари». Об этом 14 мая сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что «Феррари» подписала контракт с 25-летним Сайнсом, который рассчитан на два года. При этом пилот будет выступать за итальянскую команду с 2021 года.

В «Феррари» Сайнс заменит четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля, об уходе которого из команды было объявлено 12 мая.

Сайнс-младший является сыном гонщика Карлоса Сайнса, двукратного чемпиона мира по ралли, трёхкратного победителя ралли-рейда «Дакар». Он выступает в «Формуле-1» с 2015 года за такие команды, как «Торо Россо» и «Рено» и «Макларен».

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