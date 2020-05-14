Москва, , 15:04 — REGNUM Итоги выступления сборных России по бобслею и скелетону подвёл экспертный совет Министерства спорта РФ. Об этом 14 мая сообщила глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

«Наша работа была признана удовлетворительной с рядом замечаний и рекомендаций», — приводит слова Аникиной ТАСС.

В минувшем сезоне сборная России по скелетону выиграла одну золотую медаль чемпионата Европы, это сделала Елена Никитина. Она же стала третьей в общем зачёте. Александр Третьяков стал вторым в Кубке мира.

У бобслеистов Елена Мамедова выиграла золото чемпионата Европы. Она же вместе с Любовью Черных стала серебряным призёром юниорского чемпионата мира в двойках. На юниорском первенстве экипаж Ростислава Гайтюкевича занял первое место в четвёрках, а также второе — в двойках.