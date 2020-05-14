Москва, , 14:39 — REGNUM При пожаре в одном из домов старой постройки, расположенном на Фрунзенской набережной в Москве, погиб один человек. Об этом 14 мая сообщил представитель столичных экстренных служб, его слова приводит РИА Новости.

«Поступила информация об одном погибшем при пожаре», — заявил представитель и добавил, что в настоящее время идет эвакуация из горящего здания.

Отметим, ранее из сообщения телеканала «360» стало известно, что на Фрунзенской набережной в Москве загорелся элитный дом, в котором горят квартиры сразу на нескольких этажах.